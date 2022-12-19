Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев продолжает цикл бесед с генералом Эльбрусом Оруджевым. В этой передаче генерал рассказывает о сдаче Лачина армянским вооруженным силам в мае 1992 года. Райцентр сдали без боев. Более того, солдаты формирования под названием «Гуртулуш» похитили Э.Оруджева и хотели казнить. Кто же спас генерала?

И почему захлебнулось контрнаступление азербайджанской армии, достигшей окрестностей Ханкенди (Степанакерта)? Кто остановил наступление?

Генерал Оруджев отказался ответить на вопрос о сдаче Кельбаджара? Почему? И с какой целью Гейдар Алиев распустил азербайджанские вооруженные формирования в Карабахе?

Смотрите захватывающий, полный драматизма рассказ Эльбруса Оруджева.

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