У российского олигарха отобрали миллиард долларов

Российские суды арестовали активы Олега Дерипаски на миллиард долларов после того, как Кремль попросил бизнесмена прекратить критиковать войну в Украине. Об этом сообщают источники Financial Times.

Спор возник еще до российского вторжения в Украину. Однако источники Financial Times утверждают, что решения о прекращении договоров и аресте активов были вынесены после того, как Кремль попросил Дерипаску прекратить критиковать войну. В качестве примера критики, с которой выступал бизнесмен, Financial Times приводит мартовский твит Дерипаски. «Нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата», - говорится в посте. По словам источника издания, близкого к Дерипаске, после твита Кремль попросил бизнесмена «смягчить критику» и в дальнейшем повторил эту просьбу как минимум еще один раз. Однако в конце июня российский предприниматель заявил, что «колоссальной ошибкой будет уничтожить Украину», напоминает газета.

Олег Дерипаска несколько раз высказывался о войне в Украине. Financial Times отмечает, что напрямую он никогда не критиковал политику президента РФ Владимира Путина.