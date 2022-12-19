Президент России Владимир Путин провел в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения высших государственных наград РФ. В ходе церемонии орденом Почета была награждена главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, сообщили российские СМИ.

В своей речи Симоньян благодарит президента РФ за «защиту» жителей Донбасса, а также обещает «помогать мочить людоедов».

«Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. Мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России!» - говорит Симоньян.