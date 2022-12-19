МЧС закрыло «неправильный объект» в Баку видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям приостановило деятельность предприятия, нарушившего требования безопасности.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, на горячую телефонную линию МЧС поступило обращение, что в Баку по улице Мингячевир, 40 предприниматель Рамиль Ахадов занимается производством металлоизделий, которое не отвечает требованиям безопасности.
При осмотре объекта было выявлено грубое нарушение ряда требований правил безопасности в производственной сфере. Акт, составленный по результатам проверки, был представлен руководству цеха для устранения нарушений.