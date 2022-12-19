Кямаледдин Гейдаров отправился с визитом в Турцию
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров отправился с визитом в Турцию, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МЧС.
В рамках визита К.Гейдаров примет участие во встрече министров стран Организации тюркских государств, посвященной управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, которая состоится в Анкаре.
Кроме того, глава ведомства проведет двусторонние встречи с руководителями соответствующих госструктур Турции.