За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 65 человек, 4 человека скончались.

В Азербайджане за последние сутки выявлено 107 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В целом на сегодняшний день в стране выявлено 825 тыс. 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 тыс. 944 человека вылечились, 9 тыс. 997 - скончались. Число активных больных составляет 586.

Кроме того, за последние сутки проведено 2 тыс. 253 теста на выявление новых случаев коронавируса против 622 накануне.

В целом за прошедший период в стране проведено 7 млн 410 тыс. 224 теста на COVID-19.