На крупнейшем российском газопроводе произошел взрыв: погибли трое

В Чувашии произошел взрыв на участке магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На месте пожара возникло факельное горение, сообщил Госкомитет по делам гражданской обороны и ЧС республики. Сообщается, что в результате происшествия погибли три человека, один ранен. Предварительной причиной взрыва называют утечку газа.

Уренгой — Помары — Ужгород — экспортный магистральный газопровод, построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа с месторождений Западной Сибири потребителям в страны Центральной и Западной Европы. Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших в мире.