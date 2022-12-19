Бывший офицер разведки США: Вашингтон готовит замену Зеленскому

Бывший офицер разведки морской пехоты ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер считает, что Вашингтон «готовит замену президенту Украины Владимиру Зеленскому» в лице главнокомандующего ВСУ, генерала армии Валерия Залужного.

«Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», - сказал Риттер.

Он указал на то, что «в западных СМИ существует тенденция выставления действий и заявлений Залужного на первый план за счет снижения цитирования Зеленского». Риттер утверждает, что «президент Украины более не имеет прежней власти и не способен противодействовать решениям в Вашингтоне».