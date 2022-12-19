В Молдове готовятся запретить Telegram и TikTok

Молдавские власти задумали ограничить доступ к Telegram и TikTok. Также они планируют контролировать сообщения в социальных сетях, заявил представитель партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк.

В понедельник, 19 декабря, Высший совет безопасности республики провел заседание по кибернетической безопасности. Глава Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ сказал, что власти не контролируют Telegram-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация.

По словам Кавкалюка, Кишинев хочет создать специальную рабочую группу. Она будет изучать международную практику, в частности таких стран, как ОАЭ и Китай, чтобы понять, как запретить в Молдавии несколько видов коммуникационных приложений.

«Первая цель - Telegram, за ней следует TikTok», - подчеркнул Кавкалюк.

Он не сомневается, что власти намерены закупить программное обеспечение для перехвата сообщений в приложениях и введения цензуры в стране.