Путин завтра созовет расширенную коллегию Минобороны

Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год», - говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии, доложит о ходе «СВО», отмечается в информации.