Президент Сербии прибыл в Азербайджан

Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Вучича встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.