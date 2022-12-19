Президент Сербии прибыл в Азербайджан
Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Вучича встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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