Пьяный Йолчуев разгромил придорожное кафе, ранил полицейского и сел на 7 лет

Как сообщает корреспондент haqqin.az, 29 апреля этого года пьяный Йолчуев напал на арендатора одного из кафе вдоль дороги Забрат-Маштага Ляман Гейдарову и работниц данного заведения. Ругаясь матом и угрожая кинжалом, он вымогал у последних тысячу манатов. Разбушевавшийся мужчина разбил все стекла в заведении.

О проделках Йолчуева быстро сообщили в полицию. Однако сдаваться блюстителям порядка мужчина не собирался, ранив своим кинжалом одного из прибывших сотрудников полиции и повредив полицейскую машину. Правохранителям пришлось применить табельное оружие - Йолчуев получил пулю в ногу.

В суде мужчина своей вины не отрицал. Говоря о сделанном, Йолчуев ссылался на неудавшуюся жизнь - его оставила жена, а сын стало наркоманом и сейчас сидит в тюрьме. Вместе с тем, обвиняемый отмел обвинения в вымогательстве - по его словам, причиной инцидента стала услышанная новость о закрытии кафе.

Потерпевшая Ляман Гейдарова в свою очередь заявила, что в кафе Йолчуев зашел с целью вымогать деньги: «Он все время говорил про своего сына-наркомана и про то, что ему нужны деньги. Размахивал кинжалом, ударил его ручкой меня и мою сотрудницу. Я вызвала полицию».

Вместе с тем потерпевшие заявили, что примирились с обвиняемым и претензий к нему не имеют.

Раненый Йолчуевым сотрудник полиции по фамилии Рустамов рассказал, что преступник был пьян, невменяем и сдаваться никак не хотел. Поэтому пришлось прибегнуть к табельному оружию.

Теймура Йолчуева приговорили к 7 годам лишения свободы.