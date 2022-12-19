Президент Хорватии: Украина нам не союзник

Украина не является союзником Хорватии, хотя некоторые и пытаются ее таковым сделать, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, его слова передает местное издание Index.

«Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус кандидата в ЕС», - заявил Миланович.

Он также высказался по поводу европейских политиков, заявив, что те считают хорватских коллег «слепоглухими дураками».

В ответ на предложение премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича поставить на голосование вопрос обучения украинских военных в республике, Миланович потребовал, чтобы Пленкович уезжал на Украину и там воевал сам.