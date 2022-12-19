Россия не признана виновной в войне в Грузии

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге завершил расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны, продолжавшейся с 1 июля по 10 октября 2008 года. Об этом 16 декабря сообщил прокурор МУС Карим Хан, который выступал обвинителем по делу.

Тбилиси подал иск против России в Гаагский суд в 2008 году. В течение восьми лет (с 2008 по 2016 гг.) МУС проводил предварительное расследование, после чего, в январе 2016 года управление Хана начало изучать материалы по делу о войне в Грузии.

В результате суд решил, что виновными являются четыре человека: Михаил Миндзаев, который в 2005-2008 годах был «министром внутренних дел» так называемой республики Южная Осетия; Гамлет Гучмазов, который в 2008 г. являлся «начальником СИЗО МВД Южной Осетии»; Давид Санакоев, в 2008 г. - «уполномоченный президента Южной Осетии по вопросам прав человека»; генерал-майор ВС РФ Вячеслав Борисов, участник боевых действий в Афганистане и Чечне. С 2002 года был заместителем командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке. Умер в ноябре 2021 года.

По мнению МУС, именно эти люди несут ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, унижение человеческого достоинства, захват заложников и незаконное перемещение гражданских лиц во время российско-грузинской войны.