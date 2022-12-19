Премьер Косово обвинил Россию в желании разжечь войну на Балканах

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти обвинил Москву в стремлении разжечь войну на Балканах. Об этом сообщает The Guardian.

Он отметил, что западные партнеры обеспокоены связями России и Сербии.

«Они заинтересованы в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент - Белград», - цитирует Курти Guardian.