Бахтияра Гаджиева не выпустили под домашний арест
Хатаинский районный суд рассмотрел ходатайство общественного активиста Бахтияра Гаджиева об избрании в его отношении меры пресечения в виде домашнего ареста.
Суд не удовлетворил ходатайство.
Отметим, что в отношении Бахтияра Гаджиева возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) Уголовного кодекса.
Решением суда в отношении Бахтияра Гаджиева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 дней.