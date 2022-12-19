Депутат озабочен малочисленностью педагогов мужского пола

По его словам, 84% учителей всех средних школ Азербайджана составляют женщины. «Почему-то в стране утвердился стереотип, что школьный учитель – больше женская профессия. Хотя в педагогический университет подают документы много абитуриентов-мужчин, но после окончания вуза мало кто идет работать в школы», - посетовал Алиев.

Депутат также сообщил, что директора всех 1688 детских садов в Азербайджане – женщины: «Это у нас такой ментальный подход – мужчина-директор детского сада - это смешно. Тогда как во входящей в пятерку стран с лучшими дошкольными учреждениями - Японии - 60% руководителей и 90% воспитателей в детских садах - мужчины. И японцы даже не думают изменять гендерное соотношение», - сказал он.