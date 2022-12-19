Жуткое ДТП в Баку, есть жертвы
В результате ДТП в Хазарском районе Баку погибли три человека, еще один пострадал.
Как сообщает haqqin.az, сегодня около 17:30 на дороге Гала-Тюркян столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и Hyunday.
В результате погибли водитель и пассажиры «ВАЗ-2107»: Гурбан Алиев, 1959 года рождения, его пассажиры - Амина Лютвялизаде, 2009 года рождения, и ее сестра Залина Лютвялизаде, 2006 года рождения. Мать девочек получила травмы и была госпитализирована.
По факту ведется расследование.