Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который приехал в Бахмут, с предложением встретиться. Видеозапись опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

На кадрах видно, что Пригожин, записывая видеообращение к украинскому президенту, стоит на фоне танка. «Сидел в штабе на Первомайке, сказали, что Владимир Александрович Зеленский подъехал в сторону Бахмута. Если обратит внимание - готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем», - говорит Пригожин.

Создатель ЧВК на другой видеозаписи также сообщает, что военные «отработали морзянкой» и «передали украинской стороне информацию о готовности к встрече с Зеленским». На кадрах также показан выстрел из артиллерийского орудия, рядом с которым находится Пригожин.