Германия просит Китай надавить на Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание и усложнение войны в Украине не отвечает ничьим интересам.

Штайнмайер в ответ призвал Пекин повлиять на Москву, чтобы прекратить войну в Украине.

«Стороны обменялись мнениями по войне в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай настаивает на примирении и продвижении переговоров и считает, что затягивание и усложнение кризиса не в интересах каждой из сторон», - приводит слова Си Цзиньпина пресс-служба МИД Китая.

Лидер КНР отметил, что китайская сторона поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Как передает пресс служба Штайнмайера, немецкий президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и стран Европы в прекращении боевых действий и соблюдении суверенитета Украины.

«Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении», - говорится в сообщении.