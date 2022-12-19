В США передумали договариваться с Ираном

Правительство США не надеется на достижение прогресса в переговорах по урегулированию иранской ядерной проблемы в обозримом будущем. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон не планирует концентрировать внимание на решении данного вопроса.

«Это не стоит у нас на повестке дня», - заявил Кирби.

Таким образом представитель Белого дома прокомментировал видео с ноябрьской встречи президента страны Джо Байдена с избирателями, появившееся в СМИ. На видео американский президент сообщил, что ядерная сделка с Ираном «мертва».