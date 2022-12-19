В Украине готовы принять Саакашвили на лечение

По его словам, Украина готова обеспечить Саакашвили безопасность и предоставить ему лечение.

«Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение», - написал Подоляк в Twitter.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал освободить Михаила Саакашвили и передать его на лечение Украине.

Михаил Саакашвили приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями. Михаил Саакашвили находится в больнице, а Тбилисский городской суд не предоставил ему видеосвязь, чтобы подключиться к очередному заседанию. 14 декабря он объявил голодовку в знак протеста против отсутствия видеосвязи с судом, однако она продлилась всего несколько часов.

С мая Михаил Саакашвили проходит лечение в клинике Vivamedi. По словам адвоката Саакашвили, у него обнаружено 36 заболеваний, среди них туберкулез и деменция. У него также обнаружили ртуть и тяжелые металлы в крови.