Макрон сообщил о новых поставках оружия Украине

Франция поставила Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale, планирует в начале следующего года доставить новую партию оружия, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

«За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали», - сказал Макрон в интервью телеканалу LCI.

Президент Франции уточнил, что вместе с министром Вооруженных сил Себастьеном Лекорню обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, запланированные на первый квартал 2023 года. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет взять из числа заказанных Данией. Макрон не уточнил, о каком количестве установок идет речь, добавив, что этот вопрос еще на стадии согласования.