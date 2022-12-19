Хачатрян: ОДКБ не даст Армении оружие

Анонсированная ОДКБ помощь Армении не будет включать в себя оружие, заявил журналистам депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

«Помощь оказывают, чтобы мы что сделали? Против кого нам бороться и какой вопрос нам решать? У меня нет уверенности, что они должны были дать оружие. Возможно, гуманитарную помощь», - сказал Хачатрян.

Он сообщил, что Армения «очень нуждается в оружии и предпринимает шаги в этом направлении, в том числе с Россией».

«Если действующие контракты станут реальностью, это будет большим достижением для Армении», - заявил Хачатрян.