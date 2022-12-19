Песков подтвердил поездку Путина в «зону спецоперации»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что президент России Владимир Путин был в «зоне специальной военной операции».
«Если имеется ввиду Объединенный штаб войск, где он (Путин) был в пятницу, то да», - сказал Песков.
Ранее об этом написал в своем телеграме депутат российской Госдумы Андрей Гурулев. Он отметил, что Путин «пообщался с командующими войск».
Ранее Песков заявил, что Путин «со временем посетит Донбасс».