Песков подтвердил поездку Путина в «зону спецоперации»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что президент России Владимир Путин был в «зоне специальной военной операции».

«Если имеется ввиду Объединенный штаб войск, где он (Путин) был в пятницу, то да», - сказал Песков.

Ранее об этом написал в своем телеграме депутат российской Госдумы Андрей Гурулев. Он отметил, что Путин «пообщался с командующими войск».

Ранее Песков заявил, что Путин «со временем посетит Донбасс».





