NY Times: В Кремле обсуждают, совершать ли второе наступление

У руководства РФ нет единого мнения о том, стоит ли начинать новое масштабное наступление на Украину этой зимой, пишет The New York Times со ссылкой на представителей Госдепа США.

В Кремле продолжаются дебаты на этот счет. Одни высокопоставленные российские чиновники якобы настаивают на необходимости нового наступления, другие сомневаются, что у Москвы есть для этого ресурсы.

Сейчас неясно, какими в итоге будут фактические действия России, подытоживает издание.