Талибы запретили женщинам получать высшее образование

Как пишет издание, реформа системы образования была одной из главных целей движения «Талибан», которое пришло к власти после вывода американских войск в 2021 году. Отвечающий за это священнослужитель и новый министр высшего образования Нида Мохаммад Надим сразу же пообещал искоренить все формы светского обучения. Надим говорил, что образование женщин противоречит исламу и афганским ценностям.

Также Надим назначил боевиков «Талибана» преподавать в университеты, а на критику отвечал, что заставлять талибов сдавать экзамены и подтверждать свою квалификацию было бы неуважительно, так как она зависит от количества взорванных ими бомб.

Наблюдатели, опрошенные «Радио Азади», опасаются, что с ростом влияния Надима в Афганистане может быть введен полный запрет на образование женщин, который уже действовал с 1996 по 2001 год.