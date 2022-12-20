Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации И включил туда Пегова
Президент России Владимир Путин сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Группу возглавил сенатор Андрей Турчак. Среди членов состава, предложенном Путиным, оказались создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Также в группу вошли зампредседателя Совета федерации Николай Журавлев, директор департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко, замминистра обороны Виктор Горемыкин. Группа обязана предоставлять президенту ежемесячные отчеты.
Рабочая группа должна в том числе подготовить предложения по «совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки, участвовать в разъяснительной работе по вопросам мобилизации, рассмотреть варианты по развитию мобилизационных мощностей и производства продукции для армии». Также в задачи группы входит «анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи».