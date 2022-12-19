Китайские банки отвернулись от России

«Китайские банки полностью соблюдают все санкционные ограничения, установленные американским Минфином. Например, они не работают с санкционными российскими банками», - сказал он.

Банк «Открытие» попал под самые жесткие санкции одним из первых – сразу после начала войны Минфин США включил его в SDN-лист.

Сейчас в этом списке находятся уже семь российских системнозначимых банков – это больше половины. В их числе «Сбер», ВТБ, «Открытие» Альфа-Банк и другие. Включив их в SDN-лист, Минфин США запретил американским банкам и юридическим лицам проводить с ними какие-либо операции. Кроме того, все активы банков и структур, где им принадлежит контроль, оказались заблокированы в американской юрисдикции.

Всех их отключили в том числе и от системы SWIFT, поэтому вскоре после попадание в SDN-лист банки прекратили все переводы за границу.

Еще два системнозначимых банка – Россельхозбанк и Московский Кредитный Банк – Евросоюз просто отключил от системы SWIFT, введя специальные санкции.