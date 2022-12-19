Украинские дроны научились брать в плен российских военных

Со временем Украина может сделать это частью своей программы для агитации российских военнослужащих сдаваться в плен.

ВСУ впервые применили беспилотники для взятия в плен противника в конце ноября. Тогда они опубликовали кадры, на которых российский военнослужащий бросает оружие, поднимает руки и следует за дроном, который летел над его головой. Беспилотник привел сдавшегося к солдатам 54-й дивизии украинской армии.

Украина активно агитирует российских солдат не воевать, а дезертировать и сдаваться в плен. Тем не менее сдача в плен – одно из самых опасных действий на поле боя, подчеркивает NYT.

Линия фронта растянулась на сотни километров, земля между траншеями заминирована и охраняется снайперами. Кроме того, линия фронта подвергается регулярным бомбардировкам. Организовать капитуляцию в таком месте очень опасно для обеих сторон.

Именно поэтому ВСУ решили применять для этого дронов. Капитуляция, видео которой опубликовали в ноябре, была снята случайно, рассказал NYT представитель координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Когда это произошло, украинские военные задумались, что дронов можно использовать для пленения военных.

Несколько недель спустя украинский Генштаб выпустил подробное видео с инструкциями, как российские солдаты могут сдаться дрону.

Для начала военнослужащий, решивший сдаться, должен позвонить в проект «Хочу жить» и получить инструкции и координаты. «Важно вовремя прибыть в указанную точку и дождаться появления квадрокоптера, после чего поднять руки», - говорится в видео.

«После того, как дрон покажет вектор движения, сдавшиеся должны следовать за дроном», - отмечается там.

Пока программа находится в зачаточном состоянии, сказал Яценко. Но, по его словам, уже ВСУ удалось таким способом взять в плен несколько россиян.

Пока непонятно, сможет ли Украина убедить таким образом дезертировать значимое количество российских военных. Со временем Украина намерена расширить программу для массовой агитации россиян сдаваться в плен, отметил Яценко.