Украинские дроны научились брать в плен российских военных
Украинские военные используют дронов, чтобы брать в плен российских военнослужащих, пишет газета The New York Times (NYT).
Со временем Украина может сделать это частью своей программы для агитации российских военнослужащих сдаваться в плен.
ВСУ впервые применили беспилотники для взятия в плен противника в конце ноября. Тогда они опубликовали кадры, на которых российский военнослужащий бросает оружие, поднимает руки и следует за дроном, который летел над его головой. Беспилотник привел сдавшегося к солдатам 54-й дивизии украинской армии.
Украина активно агитирует российских солдат не воевать, а дезертировать и сдаваться в плен. Тем не менее сдача в плен – одно из самых опасных действий на поле боя, подчеркивает NYT.
Линия фронта растянулась на сотни километров, земля между траншеями заминирована и охраняется снайперами. Кроме того, линия фронта подвергается регулярным бомбардировкам. Организовать капитуляцию в таком месте очень опасно для обеих сторон.
Именно поэтому ВСУ решили применять для этого дронов. Капитуляция, видео которой опубликовали в ноябре, была снята случайно, рассказал NYT представитель координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Петр Яценко.
Когда это произошло, украинские военные задумались, что дронов можно использовать для пленения военных.
Несколько недель спустя украинский Генштаб выпустил подробное видео с инструкциями, как российские солдаты могут сдаться дрону.
Для начала военнослужащий, решивший сдаться, должен позвонить в проект «Хочу жить» и получить инструкции и координаты. «Важно вовремя прибыть в указанную точку и дождаться появления квадрокоптера, после чего поднять руки», - говорится в видео.
«После того, как дрон покажет вектор движения, сдавшиеся должны следовать за дроном», - отмечается там.
Пока программа находится в зачаточном состоянии, сказал Яценко. Но, по его словам, уже ВСУ удалось таким способом взять в плен несколько россиян.
Пока непонятно, сможет ли Украина убедить таким образом дезертировать значимое количество российских военных. Со временем Украина намерена расширить программу для массовой агитации россиян сдаваться в плен, отметил Яценко.