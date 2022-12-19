В новый пакет помощи Украине войдут ПВО Patriot и «умные» комплекты JDAM

Ожидается, что США отправят Украине комплекты высокоточных бомб, которые превратят существующие неуправляемые боеприпасы в высокоточные «умные» бомбы, известные как Joint Direct Attack Munitions или JDAM, сообщает CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц США.

Комплекты добавляют к обычным боеприпасам плавники и систему точного наведения. Ожидается, что они будут включены в следующий пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе, сообщили источники.

Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать неподвижные российские оборонительные рубежи или другие крупные объекты. Но их нужно сбрасывать с истребителей, что остается серьезной проблемой из-за наличия у России собственной ПВО.

Украинским военным также необходимо будет найти способ нацеливания и запуска JDAM с самолетов советской эпохи, как они это сделали с противорадиолокационными ракетами HARM американского производства в начале этого года. ВВС Украины адаптировали истребители МиГ-29 для стрельбы ракетами HARM. Им придется сделать то же самое для JDAM.

США широко использовали JDAM в Ираке и Афганистане. По словам производителя Boeing, комплекты были экспортированы более чем в два десятка других стран. На сегодняшний день произведено более 400 000 комплектов по цене около 22 000 долларов США за комплект.

Ожидается, что следующий пакет помощи Украине также будет включать системы ПВО Patriot.