«Иран уже несколько дней держит закрытой трассу Баку – Нахчыван, проходящую по территории Исламской Республики, - пишет Аракелян. – Это было сделано в ответ на блокирование Лачинского коридора. Никол Пашинян и его чиновники привычно обвиняют своих друзей, которые, по их словам, не ответили на дерзость азербайджанцев. Но у Никола целая информационная система новостей с паразитирующими журналистами и ведущими. Разве он не знал, что Иран не просто отреагировал, но и, в качестве ответного хода, перекрыл Азербайджану дорогу? Так что, Армении не стоит портить отношения со своим давним, естественным союзником».

Артин Аракелян, координатор аналитической платформы «Пакагиц», представляющийся, как «эксперт по Ирану», заявил в своем Telegram-канале, что, в ответ на происходящее на Лачинской дороге, Иран остановил движение автомобилей из Азербайджана в Нахчыван.

Следует отметить, что призывы прекратить движение между Азербайджаном и Нахчываном звучали в Иране еще в начале декабря, за несколько дней до того, как азербайджанские экоактивисты начали акцию на дороге Лачин – Ханкенди. Telegram-каналы и сайты, близкие к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), озвучили их после совместных военных учений «Братский кулак», проведенных армиями Азербайджана и Турции в приграничных с Ираном районах.

К примеру, близкий к спецслужбам Ирана сайт «Bultan News», регулярно осуществляющий антиазербайджанскую пропаганду, призвал прекратить поездки из Билясувара в Нахчыван. На сайте утверждается, что «эта дорога нуждается в серьезном ремонте и не может использоваться». Авторы призыва подчеркивают также, что Азербайджан провел совместные учения с Турцией «в населенных талышами южных районах».

Как пишет сайт, «присутствие сил НАТО в Билясуваре, неподалеку от границ Ирана, ставит под угрозу безопасность дороги в Нахчыван».

Тем не менее, заявление «эксперта по Ирану» не подтверждают водители азербайджанских грузовиков, направляющихся в Нахчыван из Ирана. По словам одного из водителей, ни он, ни его коллеги ничего не слышали о закрытии дороги и пока не сталкивались с какими-либо препятствиями с иранской стороны.

Жители Билясувара в беседе с haqqin.az также подтверждают, что движение из Ирана в Нахчыван не остановлено.