Менендес открыто заявил: «Я враг Эрдогана»

Отдел информации 01:19

Роберт Менендес, председатель Комитета по международным отношениям Сената США, известный своей проармянской и антитурецкой позицией, демонстрируемой на протяжении многих лет, объявил себя «врагом» главы турецкого государства. Причиной столь гневной эскапады Менендеса стало, по его словам, предупреждение, которое Эрдоган несколько дней назад сделал Греции. Предупреждение, напомним, заключалась в том, что в связи с военными учениями, которые Греция проводит на демилитаризованных островах в Эгейском море, президент Турции призвал Афины «сохранять спокойствие», не провоцировать Анкару, добавив, что в противном случае турецкая армия «может внезапно прийти ночью». Для убедительности возможных контрмер Эрдоган сообщил, что Турция разработала баллистическую ракету «Тайфун» с дальностью полета до 1.000 километров.

Сенатор Менендес назвал предупреждение Эрдогана «не только тревожным, но и неприемлемым». Свое выступление Менендес проиллюстрировал с трибуны совместной фотографией Эрдогана с Владимиром Путиным и Ибрагимом Раиси, сделанной во время саммита Турция – Иран – Россия, проходившего в июле 2022 года в Тегеране, назвав её «примером ужасной дипломатии» турецкого президента. Менендес заявил, что Соединенные Штаты должны серьезно отнестись к действиям Эрдогана в регионе и «принять против него меры, если президент Турции нарушит международные законы». Позже сенатор обвинил Турцию в том, что, вооружая Азербайджан, она «способствует убийству мирных армян». «Если противодействие нарушениям прав человека, предоставлению Азербайджану оружия для убийства мирных армян, а также призывы к уважению территориальной целостности Греции делают меня врагом Эрдогана, то я готов с гордостью носить это определение», - заявил сенатор, добавивший, что «не позволит» США продать Турции истребители F-16.