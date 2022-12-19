Вопреки заявлениям армянской стороны о том, что движение на дороге заблокировано и «120 тысяч армян, проживающих в Карабах е», оказались «в осадном положении», по трассе Лачин – Ханкенди каждый день беспрепятственно перемещаются грузовики снабжения российских миротворцев, а также машины «Скорой помощи» из Армении. Если кто и заблокировал частично движение на этой магистрали, то российские миротворцы, которые несколько дней назад перегородили ее БТРами и блокпостами.

Десятый день на дороге Лачин – Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов.

Тем не менее, российский миллиардер Рубен Варданян, именующий себя «государственным министром» в Ханкенди, продолжает бить во все колокола, возвещая мир об «азербайджанской блокаде» и «120 тысячах мирных армян, которым грозит гуманитарная катастрофа».

Следует напомнить, что в данный момент Варданян осуществляет полный контроль над территорией компактного проживания армян, контролируемой российскими миротворцами. Цель «московского гостя» – донести до мирового сообщества собственную версию ситуации и добиться международного давления на Азербайджан.

Чтобы усугубить ситуацию и придать ей все признаки «гуманитарной катастрофы», Варданян всячески тормозит передвижения гражданского населения и даже препятствует транспортировке больных.

Однако все усилия «государственного министра» дезавуируются позицией азербайджанских активистов, заявляющих, что для мирных жителей Армении дорога Лачин-Ханкенди полностью открыта, и даже создавших «горячую линию», в которой призывают жителей Ханкенди обращаться к ним для беспрепятственного использования дороги.