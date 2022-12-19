Армяне все чаще повторяют: «Варданян, вон из Карабаха!» что там в Ханкенди?
Десятый день на дороге Лачин – Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов.
Вопреки заявлениям армянской стороны о том, что движение на дороге заблокировано и «120 тысяч армян, проживающих в Карабахе», оказались «в осадном положении», по трассе Лачин – Ханкенди каждый день беспрепятственно перемещаются грузовики снабжения российских миротворцев, а также машины «Скорой помощи» из Армении. Если кто и заблокировал частично движение на этой магистрали, то российские миротворцы, которые несколько дней назад перегородили ее БТРами и блокпостами.
Тем не менее, российский миллиардер Рубен Варданян, именующий себя «государственным министром» в Ханкенди, продолжает бить во все колокола, возвещая мир об «азербайджанской блокаде» и «120 тысячах мирных армян, которым грозит гуманитарная катастрофа».
Следует напомнить, что в данный момент Варданян осуществляет полный контроль над территорией компактного проживания армян, контролируемой российскими миротворцами. Цель «московского гостя» – донести до мирового сообщества собственную версию ситуации и добиться международного давления на Азербайджан.
Чтобы усугубить ситуацию и придать ей все признаки «гуманитарной катастрофы», Варданян всячески тормозит передвижения гражданского населения и даже препятствует транспортировке больных.
Однако все усилия «государственного министра» дезавуируются позицией азербайджанских активистов, заявляющих, что для мирных жителей Армении дорога Лачин-Ханкенди полностью открыта, и даже создавших «горячую линию», в которой призывают жителей Ханкенди обращаться к ним для беспрепятственного использования дороги.
Судя по последним новостям из Карабаха, которые поступают по разным каналам, армянское население начинает постепенно проявлять недовольство жестким контролем и элементами диктатуры, насаждаемыми Варданяном.
Складывается ощущение, что местная публика начинает постепенно прозревать, понимая, что главная цель Рубена Варданяна, имя которого замешано в скандалах с отмыванием денег, вовсе не в «процветании армянского Карабаха», а в стремлении еще больше обогатиться за счет его богатств.
У этих опасений есть все основания, особенно, если учесть тот темп и «широту размаха», с которыми свежеиспеченный «госминистр» захватывает все наиболее прибыльные сферы на этих землях.
Отсюда и крепнущее мнение местных армян, считающих, что Рубен Варданян должен подать в отставку и возвращаться в Москву, пока его пребывание действительно не обернулось для Карабаха не только гуманитарной, но и экономической катастрофой. Армяне все чаще стали повторять: «Варданян, вон из Карабаха!»