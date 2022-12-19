Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя перспективы возможного мирного урегулирования российско-украинского конфликта, заявил, что нельзя отказывать России в гарантиях безопасности.

По его словам, «День мира» будет предполагать обсуждения.

«В первую очередь обсуждение гарантий Украине, ее территориальной целостности и безопасности в долгосрочной перспективе. Но и для России тоже, как стороны договора о перемирии и мире, каковой она тогда будет», - сказал Макрон французским журналистам.

Он также жестко раскритиковал противников мирных переговоров.

«То, что предлагают люди, которые отказываются к этому готовиться и над этим работать, – это всеобщая война. В нее будет вовлечен весь европейский континент», - подчеркнул президент Франции.