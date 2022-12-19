Безрассудный Зеленский наш комментарий
Американское издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме на днях сообщило, что президент Джо Байден не собирается в обозримом будущем посещать Киев, поскольку это может быть небезопасно. Правда, уже почти все западные лидеры побывали в украинской столице после 24 февраля, свидетельствуя тем самым солидарность с борьбой украинского народа и поддержку руководства Украины.
Вряд ли из-за этого Байдена можно назвать несмелым человеком. Будучи в ранге вице-президента, он, например, в 2009 году посетил расположение американских войск на юге Афганистана, где были активны талибы и боевики «Аль-Каиды». Но у президента США особый статус в западном мире и особое отношение к его безопасности, а сомнений в поддержке Байденом Зеленского, украинского народа и Вооруженных сил Украины нет ни у кого.
Сам же Владимир Зеленский не упускает случая продемонстрировать свою храбрость. В самые первые дни он сообщил западным партнерам, предлагавшим организовать его эвакуацию в безопасное место: «Мне тут нужны патроны, а не транспорт».
Сразу же после освобождения пригородов Киева украинский президент отправился в один из них, Бородянку. Он посещал Харьков, который разбивали российские системы залпового огня, два раза был в Одессе, находящейся под обстрелами, в только что освобожденных Изюме и Херсоне.
Самая отчаянная операция – поездка Зеленского в Лисичанск в июне, город-спутник Северодонецка, в котором в ту пору шли тяжелейшие бои. Спустя короткое время украинские войска вышли из Северодонецка, а через десять дней после визита президента Лисичанск перешел под российский контроль, - собственно, это был последний сколько-нибудь значительный успех агрессора.
Однако даже на этом фоне вылазка в Бахмут, самую горячую точку на фронте, затмевает по дерзости все предыдущие. На захват этого города в Донецкой области брошены самые безбашенные подразделения россиян – ЧВК «Вагнер», в котором не жалеют дешевое пушечное мясо – заключенных, которых Евгений Пригожин тысячами поставляет на фронт со всех исправительных учреждений России. Бахмут находится под непрерывным артиллерийским обстрелом, и он хорошо слышен в те моменты, когда Зеленский общается с журналистами.
Такое поведение руководителя страны можно было бы счесть безрассудным, но чрезвычайная ситуация и уникальный исторический момент, в которых находится Украина, диктуют незаурядные поступки, и то, что страну возглавляет лидер, способный на такие поступки, это, конечно, большая удача.
Обычно принято сравнивать поведение Зеленского и Путина, с выводами об их личных качествах, но дело тут не только и не столько в храбрости или ее отсутствии. Просто в одном случае лидер рискует своей жизнью, борясь за спасение своей страны, а в другом – руководитель жертвует своей страной, ее будущим, чтобы сохранить свою жизнь и власть. Ничего общего. И эта принципиальная разница определяет исход их столкновения.