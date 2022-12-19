Леонид Швец, автор haqqin.az 02:18

Американское издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме на днях сообщило, что президент Джо Байден не собирается в обозримом будущем посещать Киев, поскольку это может быть небезопасно. Правда, уже почти все западные лидеры побывали в украинской столице после 24 февраля, свидетельствуя тем самым солидарность с борьбой украинского народа и поддержку руководства Украины. Вряд ли из-за этого Байдена можно назвать несмелым человеком. Будучи в ранге вице-президента, он, например, в 2009 году посетил расположение американских войск на юге Афганистана, где были активны талибы и боевики «Аль-Каиды». Но у президента США особый статус в западном мире и особое отношение к его безопасности, а сомнений в поддержке Байденом Зеленского, украинского народа и Вооруженных сил Украины нет ни у кого.

Сам же Владимир Зеленский не упускает случая продемонстрировать свою храбрость. В самые первые дни он сообщил западным партнерам, предлагавшим организовать его эвакуацию в безопасное место: «Мне тут нужны патроны, а не транспорт». Сразу же после освобождения пригородов Киева украинский президент отправился в один из них, Бородянку. Он посещал Харьков, который разбивали российские системы залпового огня, два раза был в Одессе, находящейся под обстрелами, в только что освобожденных Изюме и Херсоне. Самая отчаянная операция – поездка Зеленского в Лисичанск в июне, город-спутник Северодонецка, в котором в ту пору шли тяжелейшие бои. Спустя короткое время украинские войска вышли из Северодонецка, а через десять дней после визита президента Лисичанск перешел под российский контроль, - собственно, это был последний сколько-нибудь значительный успех агрессора.