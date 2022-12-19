В Совбезе ООН призывают «немедленно разблокировать Лачинскую дорогу»
По запросу Армении Совет Безопасности ООН сегодня обсуждает ситуацию на Лачинской дороге.
Представители Франции, США, России, Великобритании, Бразилии, Кении, Мексики, Норвегии, Ирландии, Индии выступили с призывами «немедленно разблокировать Лачинскую дорогу».
В то же время представитель ОАЭ «выразил обеспокоенность недавним ростом напряженности между Арменией и Азербайджаном», призвав Баку и Ереван «урегулировать разногласия мирными дипломатическими средствами».