ISW: Визит Зеленского в Бахмут подорвал имидж Путина

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского лидера Владимира Путина участником войны, пишут аналитики американского Института изучения войны в очередной сводке-анализе.

Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении, и вручил им награды. В свою очередь Путин провел в Кремле церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.

В ISW отметили, что президент РФ "активизировал усилия, чтобы избавить себя и Министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны".

В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

"Кроме того, в РФ заявили, что президент награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - заключают американские специалисты.