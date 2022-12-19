Заявление постпреда Азербайджана в ООН

Постпред отметил, что Карабах , который Армения и некоторые члены Совбеза ошибочно называют «Нагорным Карабах ом», является международно признанным суверенным регионом Азербайджана, который почти 30 лет находился под оккупацией Армении, и это еще раз подтверждено в резолюциях 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности. Юридическое название этой территории Азербайджана в настоящее время – Карабах ский экономический район или сокращенно Карабах ский район.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, выразил сожаление из-за злоупотребления Арменией Совбезом для кампании манипуляций, искажений и фальсификаций. Яшар Алиев отверг все претензии к Азербайджану со стороны постпредства Армении при ООН, заявив, что они полностью ложны и беспочвенны.

Что касается ситуации вокруг Лачинской дороги, то Яшар Алиев еще раз напомнил, что Азербайджан решительно отвергает все претензии Армении. Лачинская дорога полностью находится на территории Азербайджана, в Лачинском районе. Этот район был оккупирован вооруженными силами Армении в мае 1992 года. Население Лачина, насчитывающее более 77 тысяч жителей, было вынуждено покинуть родные края, город и окрестные села были разграблены и сожжены армянской армией.

Постпред отметил, что два года назад, после 44-дневной войны, в соответствии с пунктом 6 Трехстороннего заявления, когда Лачинский район был возвращен Азербайджану, наше государство гарантировало безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачинской дороге.

"Ни правительство Азербайджана, ни протестующие не закрывали дорогу на Лачин. Режим движения граждан, грузов и транспортных средств по маршруту остается неизменным, а миротворцы продолжают выполнять свои обязанности, связанные с охраной маршрута. На видео, размещенных в соцсетях, видно, как беспрепятственно проезжает разного рода транспорт, в том числе машины скорой помощи, колонны с гумпомощью. Согласно Трехстороннему заявлению, Лачинская дорога предназначена для использования исключительно в гуманитарных целях. Неправомерное использование дороги в любых других целях, включая незаконную военную деятельность, такую как установка мин или незаконный оборот природных ресурсов Азербайджана, является нарушением условий трехсторонней декларации и недопустимо", - подчеркнул постпред.

Яшар Алиев заявил, что Азербайджан и впредь будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, права и безопасность своих граждан в соответствии с Уставом ООН и международным правом всеми возможными средствами. Утверждения о якобы гуманитарных последствиях ситуации также являются ложными. Нет препятствий для поставок товаров или основных медицинских услуг для местного населения в регионе. Это не что иное, как очередное проявление манипуляций Армении в явно злонамеренных политических целях.

Дипломат добавил, что уже более двух лет Армения в нарушение пункта 4 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года отказывается полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и продолжает там свои незаконные военные действия. Армения нарушает пункты международного права и трехсторонней декларации, делая предположения о гуманитарном значении Лачинской дороги, но также активно использует ее в военных целях, в том числе для ротации личного состава вооруженных сил и переброски оружия в этот район. Нарушая пункт 1 Трехстороннего заявления, в котором стороны обязались прекратить все военные действия, Армения не только отказывается делиться картами сотен тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана, но даже в постконфликтный период продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана. Так, с августа текущего года на суверенной территории Азербайджана обнаружено более 2 700 мин, произведенных в Армении в 2021 году. Несколько дней назад в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе Азербайджана 7 человек получили ранения, 1 человек погиб. Район, где произошел инцидент, находился далеко от старой линии соприкосновения, и при выводе вооруженных сил Армении из Кельбаджарского района здесь были установлены мины. Всего после подписания Трехстороннего заявления жертвами противопехотных мин стали 276 граждан Азербайджана, 46 из них, в том числе 35 мирных жителей, погибли. Цель ясна – Армения пытается использовать все средства, чтобы воспрепятствовать усилиям Азербайджана по восстановлению и возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома.

Яшар Алиев заявил, что помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов на исторических землях Азербайджана Армения совершала экотеррор в регионе. "Армения, используя Лачинскую дорогу, разграбляет месторождения полезных ископаемых на территории Азербайджана. Неопровержимые, задокументированные доказательства их широкомасштабной незаконной экономической деятельности, грубо нарушающей международно-правовые нормы, на ранее оккупированной территории Азербайджана, неоднократно доводились до сведения международного сообщества. Из 151 месторождения полезных ископаемых, выявленных на этих землях до оккупации, 52 были впервые отработаны в 1993-2020 годах. Помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов суверенного государства, работы по добыче полезных ископаемых велись без достаточного экологического контроля, очистки сточных вод и мелиорации территории, без соблюдения экологических технических норм", - сказал постпред.

Дипломат добавил, что установление дружественных добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к созданию безопасного, стабильного Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации. Позиция Азербайджана в этом отношении четкая, принципиальная и последовательная, основанная на международном праве и международной практике. По окончании конфликта Азербайджан начал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках международно признанных границ, в том числе путем подписания мирного договора, отметил он.