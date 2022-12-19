Американцы назвали цели заседания Минобороны России, где выступит Путин

В ходе планируемого на среду, 21 декабря, заседания коллегии российского Минобороны Кремль, по-видимому, продолжит пытаться представить президента РФ Владимира Путина и свое оборонное ведомство "как эффективных лидеров войны в Украине", пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке.

По мнению экспертов, Путин, вероятно, проведет более масштабное, чем обычно, заседание коллегии Минобороны РФ, "чтобы представить российскую армию как организованную и грозную боевую силу и продемонстрировать, что его контроль над этой силой остается безоговорочным, несмотря на явные военные неудачи во время вторжения в Украину".

В ISW добавили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, вероятно, выступит с основным докладом о войне в Украине, "который минимизирует ответственность российского МО за неудачи на фронте и предложит оптимистический прогноз по поводу того, чего российские силы смогут достичь в оперативном плане в Украине в 2023 году".