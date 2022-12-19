В Белом доме и Киеве подтвердили визит Зеленского в США

Белый дом подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом 21 декабря.

«У нас будет возможность пообщаться здесь, в Белом доме, а затем отправиться на Капитолийский холм», - сказал высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, Белый дом официально пригласил Зеленского.

В то же время в Офисе президента Украины также подтвердили визит Владимира Зеленского в США. «21 декабря в Вашингтоне он встретится с президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержке ее суверенитета и восстановлению территориальной целостности», - говорится на сайте президента. Также Зеленский выступит с речью на заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.