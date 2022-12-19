AZAL анонсировал рейсы в Нахчыван

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) выполнило несколько рейсов в Нахчыван.

«Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, максимально задействовав свои ресурсы, в короткие сроки осуществляет перевозку пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку - Нахчыван - Баку. Так, 20 декабря из Баку в Нахчыван и обратно выполнено 8 рейсов. Ими была осуществлена перевозка пассажиров перенесенных рейсов за 17 и 18 декабря», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В течение сегодняшнего дня авиакомпания выполнит 11 рейсов по этому направлению и осуществит перевозку пассажиров рейсов, которые были запланированы на 18 и 19 декабря.