В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что согласно плану, подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и выполнили нормативы по развертыванию, занятию огневых позиций, приведению техники в состояние боевой готовности.

Основное внимание во время учений было уделено совершенствованию управленческих навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений, повышению знаний и умений военнослужащих, а также развитию навыков планирования деятельности и взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых операций.

Отмечается, что учения были проведены в соответствии с условиями реального боя, подразделения успешно выполнили поставленные задачи по уничтожению целей условного противника точным огнем.