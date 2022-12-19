Правительство Азербайджана подало обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Армении в связи с грубыми нарушениями прав азербайджанцев на освобожденных от оккупации территориях, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел АР.

«Азербайджан представил суду ряд доказательств преднамеренного и целенаправленного разрушения имущества, в том числе сотен жилых домов и других жилых территорий во время ухода Армении из города Лачин и двух соседних сел в мае-августе 2022 года», - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что несмотря на эффективный контроль указанных территорий, правительство Армении не предприняло никаких шагов для предотвращения таких крупномасштабных разрушений.

«Правительство Азербайджана также стало свидетелем того, что официальные лица Армении активно участвовали в политике «выжженной земли», - указали в ведомстве.

Кроме того, в МИД отметили, что правительство Армении совершало систематические нарушения прав человека на Лачинской дороге: «Недавно обнаруженные доказательства демонстрируют, что вооруженные силы Армении продолжают устанавливать мины в районах, которые они должны были покинуть в соответствии с Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, а также минные ловушки в жилых домах. Сюда относятся мины, произведенные в Армении в 2021 году и доставленные в Азербайджан по Лачинской дороге, что является явным нарушением Трехстороннего заявления».