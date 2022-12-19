Путин отложил послание парламенту до прояснения ситуации с войной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что послание, возможно, перенесут на следующий год. «Это такая достаточно очевидная истина», – отмечал Песков и предлагал «прекратить гадания на кофейной гуще» по этому поводу.

Послания президента РФ Федеральному собранию в 2022 году не будет, «предподготовка» к выступлению велась, но до масштабной работы над текстом в администрации президента (АП) дело не дошло. В Кремле посчитали, что до прояснения ситуации с войной в Украине послание Владимира Путина лучше отложить, пишут российские СМИ.

Президент РФ, согласно ст. 84 Конституции РФ, обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В своем обращении он должен озвучивать основные направления внутренней и внешней политики государства. Послание 2022 года начали готовить перед вторжением России в Украину 24 февраля. За неделю до начала войны Путин провел первое совещание «в рамках подготовки послания». Планировалось, что «спецоперация» пройдет быстро и уже весной Путин выступит с обращением. Но к лету стало понятно, что все пошло не по плану и в Кремле перестали проводить консультации с экспертами и ведомствами, отметил источник российского «Коммерсанта».

В ноябре работа над посланием возобновилась в правительстве и Кремле. Экспертов собирали и спрашивали: «Что бы вы считали целесообразным видеть в послании», рассказывает источник. Но вскоре подготовка «затухла», а в начале декабря в Кремле стали говорить, что послания в этом году не будет.

Путин также отказался проводить в этом году «прямую линию» с россиянами и большую пресс-конференцию по итогам года. По данным источников The Moscow Times, пресс-конференцию Путин отменил «в последнюю минуту» лично после удара украинского беспилотника по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе.