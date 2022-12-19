Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:55

Судя по всему, депутаты Милли Меджлиса решили докопаться до причины повышения цен на лекарства. В результате на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству они в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе, что называется, приставили к стенке временно исполняющего обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова. На обсуждение, как видно из повестки дня, был вынесен вопрос предлагаемых изменений в Таможенном кодексе. Однако депутаты с завидной принципиальностью потребовали, чтобы Шахин Багиров объяснил им причины повышения цен на лекарства.

Но и новый врио главы Госкомитета, оказавшийся человеком не робкого десятка, «отбил» первый удар депутатов одной фразой: «В росте цен на лекарства роли таможни нет», - заявил он. Впрочем, дальше обсуждение приняло конструктивный характер, и Шахину Багирову, похоже, удалось объяснить парламентариям, что таможенных пошлин на лекарства нет, а есть только НДС, но он тоже низкий; что никаких препятствий фармацевтическим компаниям Госкомитет по таможне не чинит, мало того, учитывая важность вопроса, пропускают медпрепараты без излишних проволочек; что правительство не оставляет этот вопрос без внимания и проводит определенную работу в сфере регулирования ввоза лекарств для личного пользования. «В этой связи мы работаем совместно с Министерством здравоохранения, - уточнил Багиров. - И в ближайшее время планируем представить законопроект в правительство». Трудно сказать, в какой степени ответы Шахина Багирова удовлетворили депутатов, но один момент вызвал всеобщее недоумение - почему исполняющий обязанности главного таможенника отметил формы регулирования ввоза лекарств только для личного пользования?

По-видимому, речь шла о нескольких пачках тех или иных лекарств, которые хронические больные или их знакомые при случае перевозят через границу. Но, право же, это очевидная мелочь, не заслуживающая серьезного обсуждения. Да, Государственный таможенный комитет проводит работу по установлению нормы лекарств для личного пользования для ввоза в страну. В целом, это, конечно, положительный факт, нельзя допускать, чтобы отдельные люди привозили из других стран определенные лекарства в больших количествах для перепродажи. Такая неопределенность приводит и к злоупотреблениям со стороны таможенников. Но в то же время нельзя отрицать тот факт, что население Азербайджана покупает лекарства в аптеках, где они стоят в 5-6 раз дороже, чем в соседних странах. А в аптеки эти лекарства поставляют крупные фармацевтические компании, импортирующие их большими партиями.

Но и тут, по словам Багирова, особых наценок не бывает, возможны лишь задержки. Таможня, скажем, не будет возражать против большой партии такого популярного лекарства, как аспирин. Однако есть перечень препаратов, ввоз которых необходимо контролировать, что требует немало времени и связано с небольшими финансовыми издержками. Что же касается цен, то тут таможня и вовсе ни при чем - лекарства должны продаваться в аптеках по цене, которую устанавливает Тарифный совет. Не выше! Если же аптеки нарушают установленные тарифы, то это уже, как говорится, другой вопрос. И все-таки как ни пытался Багиров настроить депутатов Милли Меджлиса на мирный лад, сделать это ему не удалось. Так, депутат Мешхур Мамедов довольно неожиданно предложил Государственному таможенному комитету обнародовать стоимость 100-200 наименований лекарственных препаратов, ввозимых в Азербайджан. На первый взгляд, это предложение может показаться не совсем понятным и даже мудреным. Но если вдуматься, почему бы и нет?