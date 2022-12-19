Дорожная полиция о смертельной аварии в Баку

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел распространило информацию в связи с дорожно-транспортным происшествием в Баку, в котором погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Согласно сообщению, в среду, 20 декабря, в поселке Тюркан Хазарского района столкнулись автомобили «ВАЗ 2107», за рулем которого нахадился Гурбан Алиев, и Hyundai, управляемый Абилом Гасановым. В результате Гурбан Алиев и его пассажиры - жители Баку 13-летняя Амина Лютфализаде и ее сестра 12-летняя Залина погибли на месте, их мать Нигяр Лютфалиева и Ульвия Исмаилова получили травмы. Кроме того, с травмами были госпитализированы пять пассажиров Hyundai. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В ходе предварительного расследования водитель Hyundai Абил Гасанов заявил, что устал, так как с утра оказывал услуги такси, поэтому уснул за рулем и выехал на встречную полосу

Главное управление ГДП обратилось к водителям с требованием не садиться за руль усталым, строго соблюдать правила дорожного движения, режим труда и отдыха.