Сержа Саргсяна и его дочерей вызвали в суд

Экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его дочерей Ануш и Сатеник пригласили в Антикоррупционный суд по делу о незаконно нажитом имуществе, сообщают армянские СМИ.

Первое заседание суда назначено на 19 января 2023 года.

В тот же день в суд вызваны племянник бывшего президента Нарек Саргсян и его жена Анна Никоян.