На встрече председателя КНР Си Цзиньпина и зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который прибыл в Пекин с неожиданным визитом, китайская сторона выразила надежду, что Украина и РФ проявят сдержанность и решат проблемы политическим путем.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями - между Компартией Китая и "Единой Россией", обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию и многое другое, обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине", - прокомментировал Медведев в соцсетях.