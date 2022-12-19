Васиф Талыбов подал в отставку ОБНОВЛЕНО

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подал в отставку. О своем решении Талыбов объявил на сегодняшнем заседании Верховного Меджлиса.

Васиф Талыбов занимал данный пост с декабря 1995 года.

*** 11:40

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана проводит закрытое заседание, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что на заседание не приглашены министры Автономной Республики.

О повестке дня заседания ничего не сообщается, но утверждается, что будут приняты важные решения.